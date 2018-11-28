Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, которая, по данным двух экзит-поллов, выигрывает выборы, поблагодарила избирателей за поддержку, сообщает Sputnik Грузия.

В обоих случаях Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия», с большим отрывом опережает своего конкурента — Григола Вашадзе, который является членом бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

«В первую очередь, хочу всех поблагодарить. Сегодня очень важный день. Сегодня в нашей стране сделали принципиальный выбор. Этот выбор для сегодняшней и завтрашней Грузии имеет большое значение. Мы вместе окончательно и убедительно отказались от прошлого и от того, что помешало бы усилению нашего общества, продвижению и освобождению», — сказала Зурабишвили.

При этом она отметила важность единства общества для развития страны.

«Наш выбор – это мирная, свободная Грузия, с гражданами с равными правами. Мой выбор – это диалог с той частью общества, которая сегодня не проголосовала за меня и которая сегодня не разделяет нашего мнения. Но все мы являемся гражданами одной страны, одной маленькой страны. Мы живем в одном государстве, должны сделать его целостными сильным, успокоить его. Поэтому сегодня я обещаю вам, что сделаю все, что смогу, для того, чтобы добиться этого, чтобы мы объединились», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, второй тур президентских выборов прошел в спокойной обстановке.

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