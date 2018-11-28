Основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили поблагодарил избирателей за поддержку на президентских выборах Саломе Зурабишвили.

Иванишвили сделал заявление сразу после обнародования предварительных данных экзит-поллов. В обоих случаях поддерживаемая «Грузинской мечтой» Зурабишвили с большим отрывом опережает своего конкурента Григола Вашадзе, который является членом бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

«Я хочу поблагодарить наших избирателей, в целом наше общество. Я тоже сделаю все, что обещал, максимально постараюсь и покажу, что у вас будет власть, которая будет служить вам. Мы сделаем максимум для того, чтобы оправдать то, что мы сегодня получили. Большое спасибо нашему обществу и команде, которая успешно поработала. Мы обязательно выведем нашу страну на путь успеха и в течение ближайших нескольких лет запишемся в семью самых развитых стран, в нашу Европу», — заявил Иванишвили (цитата по «Спутнику»).

Самое главное, по его словам, это то, что общество «осознало собственную силу» и «адекватно отреагировало».

«Грузинское общество показало очень хорошую зрелость», — подчеркнул Иванишвили.

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