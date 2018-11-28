Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала Рустави-2 отказался признать итоги президентских выборов в Грузии и призвал жителей страны начать массовые акции протеста.

Официально результаты выборов будут объявлены завтра, 29 ноября. Однако, по данным экзитполов, во втором туре выборов с результатом 52-55% голосов победила независимый депутат Саломе Зурабишвили, которую официально поддерживала правящая партия «Грузинская мечта». Кандидат от Объединенной оппозиции Григол Вашадзе, по разным данным, набрал от 42% до 45% голосов.

«Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы», – заявил Саакашвили в среду. Его слова приводит издание «Настоящее время».

Предвыборная гонка за пост президента Грузии ознаменовалась рядом скандалов. Оппозиция, в частности, обвинила власти в попытке массового подкупа избирателей: за несколько дней до голосования премьер Мамука Бахтадзе пообещал, что до нового года будут прощены до 600 тысяч просроченных долгов жителей Грузии на сумму до двух тысяч лари.

Нынешние выборы президента были последними прямыми президентскими выборами в стране. Следующего главу государства будет выбирать парламентская коллегия выборщиков из 300 делегатов – депутатов и представителей муниципальных властей.

Minval.az