Президент России Владимир Путин рассказал в ходе форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» о том, что Россия и Турция успешно провели сделку по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, отказавшись от расчётов в американских долларах, передает «Лайф».

«Я только что говорил с президентом Турции, буквально полчаса назад. Мы обсуждали ряд конкретных вопросов, но я напомню о нашей сделке в области ВТС (военно-технического сотрудничества), по поставкам С-400. Мы понимаем, что если будем проводить расчёты в долларах, то они не пройдут. Ну, так мы придумали другой вариант, и сделка всё равно состоялась, — подчеркнул российский лидер.

Minval.az