Президенты России и Украины не говорили по телефону после инцидента в Керченском проливе. Это еще раз подтвердили в Кремле.

«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», — сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава Украины Петр Порошенко рассказал, что сразу после инцидента в Керченском проливе запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным, но ответа не получил.

«Я ночью заказал разговор с президентом России [Владимиром] Путиным — мы не получили ответа», — сказал украинский лидер. Он добавил, что после этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она в разговоре с Путиным обсудила немедленное освобождение задержанных украинских военнослужащих.

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