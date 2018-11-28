В момент движения что-то теряется, и это правило железно срабатывает в расходовании бюджетных средств. Рациональные финансисты всегда думают не только о компенсировании издержек, но и о создании рационального устоя, который приносил бы стабильные доходы в развитии.

Отличающийся невероятной маневренностью на поле инновационных идей президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в декабре 2015 года выступил с инициативой принятия Конституционного закона о создании Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). По замыслу автора нового проекта центр должен стать главным финансовым хабом в регионе и войти в число ведущих профильных центров Азии, да еще и в кратчайшие сроки.

Как это обычно случается при запусках неординарных проектов, эксперты по деталям реализуемой программы предрекли проведение первых торгов не раньше, чем через пять-шесть лет после запуска. Такого мнения придерживались в основном зарубежные специалисты финансового рынка. Однако в правительстве страны ведущие аналитики показали, что придерживаются иных видений.

Старт первым торгам дали ценные бумаги казахстанского индустриального гиганта АО «Казатомпром». Оно и понятно, ведь компания считается крупнейшим в мире производителем природного урана, на долю которого приходится около 20% мирового рынка добычи руды. По этой причине интерес к кампании в мире высок.

Дебют оказался более чем успешным, и за флагманом казахстанской промышленности в тот же день свои акции новой бирже представили 49 иностранных и 16 казахстанских компаний. Не остались в стороне от биржевого действия порядка 2700 граждан страны.

Резвое начало вселило в специалистов уверенность на реализацию более развернутых планов. В перспективных видениях значится размещение на бирже акций таких крупных кампаний страны, как «Казтелеком», «Эйр Астана», «КазМунайГаз» и других национальных бизнес структур. Биржевое наступление имеет свой смысл, так как формирует мотивацию в иностранных инвесторах, подогревает интерес для биржевых игроков в регионе Центральной Азии.

Одним из немаловажных факторов является участие национальных кампаний на IPO, что гарантирует торговлю на площадке МФЦА в рамках европейских правил. А это, в свою очередь, откроет понятные и прозрачные условия для инвестирования средств в казахстанскую экономику.

Гарантией надежности инвестиций станет идеальная репутация Казахстана и ведущая позиция страны в мировом рейтинге Doing business по защите миноритарных инвесторов. Наряду с этим привлекает внимание аспект, который свидетельствует о намерении участвовать в деятельности МФЦА авторитетов мировой финансовой системы. Речь о крупнейшем в мире инвестиционном банке Goldman Sachs, Шанхайской фондовой бирже, Фонде Шелкового пути, бирже NASDAG. Последняя специализируется на торговле акциями высокотехнологичных компаний.

Главным преимуществом МФЦА и всех его участников, в каком бы статусе они ни выступали на площадке, это независимость от существующей судебной и политической системы. Международный арбитражный центр при МФЦА работает по нормам британского права. Суд МФЦА может рассматривать очень сложные категории дел, а у стороны, подающей иск, появляется целых три года, чтобы осуществить свой замысел.

Не углубляясь в детали судебных процедур в связи с действиями на площадке, можно сказать, что МФЦА готов обеспечивать здоровую правовую атмосферу в своих пределах, отвечающую самым высоким международным требованиям, и это, бесспорно, привлекает мобильных рыночных игроков.

Все условия для полноценного участия на торгах и успешный старт доказывает, что МФЦА должен стать полноценной пусковой площадкой для участников растущего финансового рынка. В соответствующих подразделениях центра уже зарегистрировались 88 компаний. До конца 2020 года, согласно прогнозам, этот показатель должен составлять 500 единиц. А сам МФЦА имеет все шансы к тому времени войти в ТОП-500 международных финансовых центров мира.

Смелые наработки и планы с прогнозными цифрами иной раз вызывают скепсис или же неверие. Но надо помнить, что МФЦА не торопится осуществить задуманное, однако, действуя осторожно, он все равно произвел эффект динамичного позиционирования. Невзирая на это, надо еще и помнить, что у Казахстана своя шкала времени и представления о реалистичности вырабатываемых планов.

Нельзя сбрасывать со счетов один неоспоримый факт – строительство новой ультрасовременной столицы Астаны с футуристическими пейзажами и передовыми технологиями в течение двадцати лет это в своем роде феномен современности. Наряду с этим Казахстан за это же время попал в ТОП-50 – список развитых стран и ТОП-30 в рейтинге Doing business.

Выполнение столь масштабных и смелых задач оказалось реальным, и теперь остается ждать взлета в деятельности Международного финансового центра «Астана», который наряду с другими уникальными объектами играет роль символа нового и многообещающего времени.

Саттар Гасанов

Minval.az