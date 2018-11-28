Избирательные участки ровно в 08:00 открыли свои двери для граждан Грузии, желающих проголосовать во втором туре за одного из двух кандидатов в президенты страны.

Как передает Sputnik Грузия, эти выборы в Грузии являются особенными. Последнего избираемого народом президента Грузии граждане впервые в истории президентских выборов будут выбирать со второй попытки.

Голосовать граждане смогут как в Грузии, так и за ее пределами — в 39 странах. В целом на нынешних выборах будут работать 3 тысячи 703 избирательных участка.

Право голоса имеют 3 миллиона 528 тысяч 658 граждан Грузии старше 18 лет. На территории Грузии голосовать смогут 3 миллиона 513 тысячи 729 человека, а остальные, то есть те, кто встал на консульский учет за рубежом, — по месту пребывания.

Регистрацию в ЦИК Грузии прошли более 48,5 тысячи наблюдателей от 62 местных неправительственных и общественных организаций и 1,3 тысячи международных наблюдателей от 58 организаций.

Освещать процесс выборов будут до 2,3 тысячи журналистов от 95 местных и международных СМИ.

За порядком будут следить мобильные группы МВД Грузии. Им поручено реагировать на нарушения закона как в ходе голосования, так и после закрытия участков.

Закроются избирательные участки в Грузии ровно в 20:00, и начнется подсчет голосов. За границей избирательные участки закроются в 00:00. Предварительные данные Центральной избирательной комиссии о результатах выборов появятся в ночь на 29 ноября.

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