Накануне президентских выборов Грузии сотрудница Minval.az Яна Мадатова посетила город Марнеули, где побывала в избирательном штабе Григола Вашадзе и побеседовала со сторонниками Саломе Зурабишвили. Граждане охотно делились своими впечатлениями и надеждами, возлагаемыми на несомненного, по их мнению, лидера – Григола Вашадзе.

— Мы за стабильность. Вот почему голосуем именно за Вашадзе, — говорит Наиль Мамедов, 57-летний житель города Марнеули. – Этот человек способен сделать Грузию великой. Кроме того, народы Грузии должны жить в мире и стабильности – вне зависимости от национальности.

Несколько иное мнение у Фарика Мурсакулова, лидера молодежного движения «Из дверей в двери», который считает, что настоящие тюрки не должны общаться с армянами.

— Тем более что между Азербайджаном и Арменией такой серьезный территориальный конфликт. Мы не можем и не хотим закрывать на него глаза.

— Скажите, бывают ли между армянами и азербайджанцами Марнеули столкновения на этой почве?

— Конечно, бывают. Причем все эти конфликты происходят именно по вине армянских провокаторов, которые, как мне кажется, умышленно проводят все свои «национальные акции» с целью привлечь к себе как можно больше внимания. Приведу простой пример: не так давно армяне проводили в Тбилиси «фестиваль долмы», пропагандируя это блюдо как армянское. Конечно же, азербайджанцы нашего района вступили с армянам в конфликт из-за этого фестиваля, дошло даже до драки.

— Сколько проживает армян на территории Марнеульского района?

— Точное количество армян мне неизвестно. В 74-х селах Марнеули проживает 87,65% азербайджанцев, остальная часть населения – греки, армяне, грузины.

— Депутат от вашего района не контролирует проблему конфликтов между азербайджанцами и армянами?

— Для того, чтобы описать реакцию представителя официальной власти к проблемам, достаточно вспомнить историю, произошедшую дней 15 назад. У нас есть марнеульский шейх – Миртаги Асадов, сеид. Так вот его задержали на территории Азербайджана. С этого момента прошло уже 15 дней, но ни члены семьи Миртаги Асадова, ни его адвокат до сих пор не знают – за что его задержали, в чем обвиняют и когда его отпустят. Грузинская сторона закрывала глаза на это задержание, на все вопросы журналистов о задержании М. Асадова депутаты от Марнеули отвечали, что они «не в курсе». Кроме того, ни один госчиновник не отвечает на эти вопросы. Но как только Асадова задержали, в социальных сетях тут же началась масштабно распространяться информация об этом, и потому ни один госчиновник не мог не знать о задержании, так как наши страницы в соцсетях (а особенно страницы гражданских активистов) тщательно изучаются соответствующими структурами. И потому официальные лица Грузии не могут не знать о этом вопиющем случае. А вы говорите, пресекает ли этот депутат нашли армяно-азербайджанские конфликты!

Справка:

Более 14 грузинских правозащитных групп, включая GYLA, EMC и TDI, призвали Тбилиси «немедленно принять все необходимые меры» для обеспечения того, чтобы Азербайджан предоставил Асадову справедливый суд, доступ к адвокату и членам его семьи, а также защиту от бесчеловечного обращения во время его досудебного содержания под стражей.

Асадов, гражданин Грузии, является лидером мусульманской общины с очень критичным отношением к правительству Грузии. Он возглавляет Высшее духовное управление мусульман всей Грузии — мусульманскую группу шиитов.

В Баку полиция арестовала Асадова 8 ноября по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении полиции после того, как он громко ругался по телефону на улице Алияди в Наримановском районе столицы.

Власти заявили, что Асадов признал свою вину, и Наримановский районный суд на время следствия заключил его под стражу на 30 дней.

— Скажите, адвокат М. Асадова не пытался выйти на шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде?

— Скорее всего, нет. Но я уверен, что если бы и попытался, то толку бы от этого все равно не было бы. Во всяком случае, мы надеемся, что ситуация в скором времени прояснится.

— Скажите, правда ли, что азербайджанцы Марнеули в большинстве не знают государственного языка?

— Многие не знают, но в основном все эти люди – представители старого поколения. Но молодежь сегодня думает по-другому. Все началось с того момента, как Саакашвили возглавил страну: желающих говорить на грузинском становилось все больше. Сначала их были сотни, затем тысячи. Но сейчас, после ухода Саакашвили, снова произошел спад, и количество желающих говорить на грузинском языке снова уменьшилось. Мы верим, что Саакашвили снова вернется к власти, мы очень надеемся на это, и все станет, так как прежде.

Сегодня Вашадзе – реальный кандидат, который никогда не предавал и не продавал свою страну, как лидер «Грузинской мечты».

— Все настолько плохо у лидера «Грузинской мечты»?

— Ну, как вы считаете, если кто-нибудь из кандидатов в президенты в Азербайджане выйдет и скажет: «Карабахская проблема – это опухоль, нарыв, который надо ампутировать и забыть о нем» — народ выберет такого человека? Саломе Зурабишвили именно так сказала про Осетию – в прямом эфире. Она отметила, что это не грузинская земля, а земля, принадлежащая России, и эта территория Грузии не нужна. Граждане Грузии оскорблены, это предательство! Кроме того, сын Саломе Зурабишвили Теймураз Гордженистани, не имея никаких полномочий и грузинского гражданства (он гражданин Франции), заявляет в прямом эфире, что готов выходить на дебаты с Вашадзе, с Бакадзе и с Саакашвили. Это очень грубое нарушение законов Грузии. И Европа должна этот факт заметить. По нашим законам, Т. Гордженистани полагается крупный штраф и депортация из страны. Он ни на минуту не должен оставаться в Грузии. А тем не менее, он выходит в прямой эфир, и проводит агитацию своей матери.

— Некоторые мои вчерашние собеседники утверждали, что с возвращением к рулю власти Саакашвили в стране возродится всплеск криминала после того, как он выпустит из заключения своих сторонников. Как вы считаете, соответствуют ли эти заверения действительности?

— Это глупости. Саакашвили – прекрасный политик. Плохие политики не приносят столько пользы, причем не только своей стране, но и другим государствам. Саакашвили ничего не разрушает, он – созидатель. Он вытащил Грузию из мрака. Я помню свое детство при Шеварднадзе, когда нам давали газ и свет по часам. А что касается заверений насчет якобы мести Саакашвили после его прихода к власти, то эти слова не более чем обычная провокация, направленная против народа Грузии, желающего перемен. Всем известно, что Грузия во времена правления Саакашвили стояла на третьем месте в мировом списке стран, в которых отсутствует криминогенная обстановка. А что творится в Грузии сегодня? Люди боятся остаться без имущества, снова накрепко запирают двери. Так что про «криминал при Саакашвили» говорят только госчиновники. Народ этого не говорит.

— Кстати, Саакашвили после первого этапа выборов лично поблагодарил азербайджанцев Марнеули и Гардабани.

— Да, это так. Мы связываемся по Скайпу, собираем народ, и Михаил Саакашвили говорит с людьми. Да, он действительно поблагодарил азербайджанцев в одном из таких эфиров и отметил, что азербайджанцы – это именно тот народ, на который с легкой душой модно положиться.

Совсем другого мнения придерживается Руслан Гаджиев, депутат Марнеульского района от правящей власти. Он считает, что Саломе Зурабишвили сегодня наилучший кандидат, и что именно она, с ее европейским воспитанием и опытом, может вернуть стране стабильность и порядок.

— Кроме того, предки Саломе Зурабишвили стояли у истоков независимости Грузии, за одно только это Саломе нужно уважать — отметил Р. Гаджиев в блиц-интервью «Минвалу».

— А как вы относитесь к тому, что сын Саломе Зурабишвили Теймураз проводит агитационные выступления? Согласно законам страны, это запрещено делать людям, не являющимся гражданами Грузии?

— Это все мутит оппозиция. На самом деле Теймураз выступает как сын своей матери, он встает на ее защиту, и ничего противозаконного в его действиях нет.

Насколько честными и прозрачными будут выборы? Азер Сулейманов, депутат партии «Единое Национальное Движение» считает, что фальсификация началась с первого тура выборов, потому что команда Иванишвили играет не по правилам:

— Команда Иванишвили – преступная команда, она недооценила нас. Они очень на себя надеялись, думая, что у «Национального движения» всего 6 % голосов. Но фактически мы выиграли в первом же туре. Мы взяли 37,8%, уступив буквально на 1% правящей команде. Почему мы взяли эти проценты? Давайте посчитаем: «Европейская Грузия» + 11%, лейбористы, которые сейчас нас поддерживают +6%, республиканская партия +4% и многие другие партии – согласно подсчету всех голосов получается больше 70%. Тот же вопрос задали недавно сегодняшней руководящей партии, на который ответил один из «умных» людей: если «Национальное движение» возьмет 70% голосов, то мы возьмем 75. Вот кто сегодня правит «Грузинской мечтой»? Наверняка, «математик», которому следует присудить Шнобелевскую премию! Оказывается есть 140%! А я и не знал, что такие проценты существуют. Кстати, многократно я предлагал представителям партии «Грузинской мечты» выйти на дебаты.

Я могу рассказать, что мы сделали в течении 5 лет, и что они разрушили в течении 6-ти лет. Во что превратилась Грузия с 2003-го по 2012-й год. Мы обогатили народ, полностью разваленная инфраструктура, разоренные дома, разоренные люди, не работал ни один государственный институт – мы построили все это! Кроме того, было полное бездорожье. В 2012- году мы сдали команде Иванишвили Грузию с полным пакетом инфраструктуры и со 100%-м бюджетом, в котором мы оставили более 2,5 миллиардов лари в Национальном банке. В 2018-м году мы будем принимать разоренную Грузию. И что хуже всего – людей, потерявших веру в будущее. Предстоит очень большая работа. И потому как бы сегодня правящая партия не хотела бы улизнуть от вопроса, что они сделали, народ по любому нельзя обмануть. Правящая партия не сделала ничего ни для народа, ни для страны. Правящая партия превратила страну в территорию барыг и наркоманов. Посмотрите, какой всплеск криминала – страшно включать местные каналы, которые ежедневно вещают о том, что кого-то убили, ограбили. Иванишвили как-то сам громогласно заявлял о том, что следует убрать большинство сельскохозяйственных посевов и засадить эту территорию коноплей, так как анаша приносит 500%-ую прибыль. Я так думаю, что через 10 лет у каждой семьи будет как минимум по одному инвалиду, страна будет балдеть, курить. Не понимаю, чего добивается Иванишвили? Территории Грузии без населения? Пустыря и могил? Или ему удобнее будет править маленькой толпой наркоманов? Я вас уверяю, мы – революционный народ, и никогда не позволим, чтобы какой-то безграмотный человек уничтожил будущее Грузии. Завтра (сегодня- ред.) не выборы Григола Вашадзе или какого-то другого кандидата. Это выборы населения Грузии: либо европейское будущее, либо возврат в безнадежные 90-у годы. Все полноценные люди, которые умеют думать, должны дать отпор команде Иванишвили, потому что в течении 6 лет он четко дал понять: страной правит тиран. И тиран этот полностью угробил страну. У нас есть статистические данные о том, что в 2012-м году прибыль банков составляла 120 миллионов лари, а в 2018-м — составляет до 1 миллиарда лари. Этот миллиард лари – из карманов населения. Когда председатель национального банка получает годовую зарплату в размере 15 миллионов лари, председатель департамента получает в год 3 миллиона лари, а население осталось практически без кола и без двора. А Иванишвили на этом наживается. Пришло время положить этому конец. Я думаю, что завтра (сегодня – ред.) мы все будем поздравлять друг друга. Скоро у нас пройдут парламентские выборы, на которые мы тоже пойдем, потому что страной правит сегодня не парламент, а коррумпированная банда Иванишвили, полностью разорившая Грузию.

Яна Мадатова, Тбилиси

Minval.az