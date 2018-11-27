В интервью трем телеканалам Порошенко сказал, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, а потому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении на месяц военного положения в приграничных областях. Глава государства заявил, что может обосновать свои словам данными разведки, сообщает пресс-служба президента.

Так, Порошенко продемонстрировал журналистам спутниковые снимки, на которых, по его словам, изображена российская военная база, расположенная недалеко от границы с Украиной. По его словам, количество танков там за месяц выросло в три раза. «Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает», — заявил украинский президент.

Порошенко указал, что после инцидента в районе Керченского пролива было необходимо обеспечить отпор на случай широкомасштабного наземного вторжения. «Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки», — сказал украинский президент.

Minval.az