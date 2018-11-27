Военнослужащие армянской армии произвели запуск ракет тактического комплекса «Точка».
Анонс испытания ракеты показала программа министерства обороны Армении «Зинуж» (Военная сила).
Военнослужащие армянской армии произвели запуск ракет тактического комплекса «Точка».
Анонс испытания ракеты показала программа министерства обороны Армении «Зинуж» (Военная сила).
Дата: 2018/11/27 22:09
Раздел: Бывший СССР
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