Перед такой большой угрозой Грузия не стояла очень давно, — с этим предвыборным заявлением обращается третий президент Грузии Михаил Саакашвили к грузинскому избирателю.

Как заявляет Михаил Саакашвили, завтра решается не просто то, кто станет пятым президентом Грузии. По его мнению, от результата завтрашнего дня зависит «существование Грузии, быть или не быть Грузии независимой».

«Дело в том, что заброшенный из России олигарх, а также ставленый Россией кандидат уже объявили, что они должны предать суду наших военных за защиту Грузии, что они готовы создать основания для аннексии и мирового признания территорий Грузии. Они обманывают людей! Параллельно этому олигарх наметил прикарманить «Грузинскую железную дорогу», всю электросистему и все остальное, что еще не прикарманил, наметил планы прикарманивания и вашего окончательного обнищания. Это же означает то, что не дай Господь, чтобы у них это получилось, Грузию без оглядки покинет еще 1 миллион самых трудоспособных грузин, и они больше никогда не смогут вернуться в нашу страну», — заявил Михаил Саакашвили, которого цитирует «Грузия онлайн».

Саакашвили призывает к полной мобилизации.

«Хочу, чтобы вы знали одно – на избирательном участке вы остаетесь один на один с собственной совестью, своей ответственностью перед решением вопроса истории и последующего существования-несуществования Грузии.

Завтра – с одной стороны кандидат народа Григол Вашадзе, а с другой стороны, кандидат Иванишвили, России и врагов Грузии – эта женщина-предатель. Таков выбор! Давайте отложим в сторону наши противоречия и различия. Давайте все объединимся вокруг спасения и будущего нашей страны», — с такими словами обращается Саакашвили к населению Грузии.

Minval.az