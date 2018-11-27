И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны прояснить союзнические обязательства по отношению к друг другу.

Как передает ТАСС, об этом он заявил во вторник в ходе митинга в городе Ванадзор, который транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

«Вы знаете, что в последнее время в ОДКБ ведутся активные обсуждения. И да, эти обсуждения направлены на то, чтобы выяснить, какие обязательства имеют страны-союзники к друг другу. Мы должны наконец понять, на кого можно рассчитывать, а на кого нет», — заявил и.о. главы армянского кабмина.

По словам Пашиняна, для официального Еревана «не очень понятно, почему страны, которые являются союзниками по договору, продают оружие не очень дружественному соседу Армении [Азербайджану]».

«Мы хотим искренне обсудить эту тему с нашими союзниками», — заявил и.о. главы армянского кабмина.

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