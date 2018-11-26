Российские пограничники задержали 24 украинских моряка, которые находились на захваченных украинских судах вблизи Керченского пролива. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».

«Трое моряков находятся в первой керченской больнице, врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается», – сказала она.

По словам Москальковой, с членами экипажа проводятся «процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств этого дела».

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом.

«Корабли (ВМС Украины) доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание», – заявил Бондарев.

Minval.az