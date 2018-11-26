Российская валюта в ходе торгов в понедельник, 26 ноября, продемонстрировала падение на фоне инцидента с украинскими кораблями, которые были задержаны российскими пограничниками в акватории Крыма. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 13:44 по московскому времени (14:44 по бакинскому) курс доллара вырос на 0,79 процента и достиг 66,718 рубля. На открытии торгов за один доллар давали 66,455 рубля. Курс евро к этому времени вырос еще сильнее — на 1,03 процента, до 75,82 рубля за единицу европейской валюты. На открытии торгов евро стоил 75,413 рубля.

Minval.az