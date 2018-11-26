Украинское издание Liga.net опубликовало аудиозаписи переговоров российских пограничников и украинских моряков в Керченском проливе. На одной из записей слышен мужской голос, который говорит: «Руки вверх, все на судне, руки вверх».

Другой голос на записи спрашивает, сколько на корабле человек.

На другой записи мужской голос сообщает о наличии на судне лежачих раненых и отправляет сигнал бедствия.

25 ноября около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир «Яни Капу», который с малыми бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.

Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили.

Minval.az