В РФ прорабатывают вопрос о создании гусеничной боевой машины, которая сможет нести принципиально новое оружие, сообщил собеседник «Интерфакса» в оборонно-промышленном комплексе.

«Концепция такова: гусеничная платформа — носитель перспективных видов вооружения с возможностью управления в беспилотном режиме», — сказал собеседник.

По его словам, важная задача первого этапа работы — создать мощную систему электроснабжения танка, которая позволит нести энергоемкую полезную нагрузку.

«В перспективе подобный танк может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер и электромагнитную пушку», — сказал он.

По его данным, разработки подобных пушек («рельсотронов») ведутся и в ряде других стран.

Minval.az