В Киеве обокрали Марину Кинах, супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.

Кража произошла около Центрального универмага столицы, сообщила Кинах в Facebook.

«SOS! Прошу помощи… Напротив ЦУМа, возле киоска «Украинская перепичка», у меня ограбили машину… Украли большую чёрную сумку… Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня…», — написала Кинах.

В киевской полиции подтвердили информацию о краже.

На месте работала следственно-оперативная группа, осматривают видео с камер наблюдения ЦУМа и места, где был припаркован автомобиль для установление личности правонарушителя и задержания. Открыто уголовное производство.

Minval.az