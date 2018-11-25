В Киеве обокрали Марину Кинах, супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.
Кража произошла около Центрального универмага столицы, сообщила Кинах в Facebook.
«SOS! Прошу помощи… Напротив ЦУМа, возле киоска «Украинская перепичка», у меня ограбили машину… Украли большую чёрную сумку… Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня…», — написала Кинах.
В киевской полиции подтвердили информацию о краже.
На месте работала следственно-оперативная группа, осматривают видео с камер наблюдения ЦУМа и места, где был припаркован автомобиль для установление личности правонарушителя и задержания. Открыто уголовное производство.