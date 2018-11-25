После выхода из 12-мильной зоны катера приграничной службы ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Об этом ВМС Украины проинформировали в Facebook.

«Поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение», – говорится в сообщении.

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил в Facebook, что российские корабли пытаются захватить украинские катера.

«Сейчас вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины», – написал он.

Издание InfoResist со ссылкой на источник в Минобороны Украины сообщило, что Россия захватила три корабля ВМС Украины.

«Два бронекатера и рейдовый буксир захвачены. Россияне взяли их на буксир и начали буксировку», – рассказал собеседник издания.

Украинские военные закрылись в кораблях. Открывали ли они ответный огонь, не известно.

Minval.az