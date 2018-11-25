В центре Тбилиси в воскресенье прошла многотысячная акция против попыток партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) вернуться к власти в Грузии.

Митинг на площади Свободы был организован оппозиционной партией «Альянс патриотов».

По сообщениям грузинских СМИ, в акции приняло участие от 5 до 10 тысяч человек. При этом в «Альянсе патриотов» утверждают, что на площади Свободы собралось до 100 тысяч человек.

Как заявила на митинге одна из лидеров «Альянса патриотов», вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили, Грузия не должна возвращаться «в эпоху насилия, конфискаций имущества и пыток», что, по ее словам, происходило на протяжении девяти лет, пока ЕНД во главе с М.Саакашвили находилась у власти.

Лидеры партии также призвали власти Грузии прекратить называть партию М.Саакашвили своими главными политическими оппонентами и официально признать, что в течение девяти лет до 2012 года в стране правил «преступный режим».

В ходе акции ее организаторы призвали своих сторонников голосовать в ходе второго тура президентских выборов за поддерживаемого правящей партией «Грузинская мечта» независимого кандидата Саломе Зурабишвили.

Акция завершилась без инцидентов.

Minval.az