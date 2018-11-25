Почти 300 туристов третий день не могут улететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск из-за поломки авиалайнера. Об этом сообщает «Интерфакс».

Самолет авиакомпании «ИрАэро» должен был вылететь из аэропорта города Хайкоу в Россию 22 ноября, однако из-за обнаруженной в авиалайнере неисправности рейс задержали. Для его ремонта требуются запчасти, которые не доставили на Хайнань вовремя.

По словам одной из пассажирок Оксаны Гавриловой, многие туристы недовольны сложившейся ситуацией, несмотря на то, что всем 285 путешественникам предоставили номера в гостиницах. Россияне записали видеообращение к президенту, в котором они жалуются на нехватку лекарств и просят вернуть их домой.

Как сообщает российский интернет-портал ura.ru, ориентировочно самолет должен вылететь из Хайкоу в Хабаровск 26 ноября в час ночи по местному времени.

Minval.az