И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в субботу проводит со своими сторонниками массовое шествие по Еревану.

Как передает Sputnik Армения, к шествию присоединились тысячи граждан, впереди идет Пашинян в кепке с надписью «духов», в руках держит рупор.

Смысл шествия – своеобразное вспоминание и подведение итогов «бархатной революции». Как заявил лидер акции, первый этап революции завершился. Вперед ждет новый этап, который ознаменует революцию экономическую.

Шествие можно считать некой «артподготовкой» в канун предвыборной кампании.

Minval.az