США подстёгивают опасную военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, украинский кризис стал результатом геополитических игр США и их идейных единомышленников, а также «слепоты бюрократии Евросоюза».

Лавров указал, что кризис в Украине «обрушил атмосферу доверия, над созданием которой много лет трудились ответственные лидеры России и ключевых государств Европы».

«Крайнюю озабоченность в Москве вызвало то, что Брюссель не только поступился своими принципами и ценностями, закрыв глаза на вооружённый переворот в Киеве, свергнувший демократически избранного президента, но и последовал указке из Вашингтона, присоединившись к антироссийским санкциям», — написал он.

Он подчеркнул, что в результате архитектура диалога Россия—ЕС была серьёзно нарушена, европейские производители понесли огромные убытки, а Киев «ведёт войну против собственного народа».

«США же не несут никаких потерь. Более того, пользуются ситуацией для подстёгивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой холодной войне», — добавил Лавров.

По его мнению, безопасность в Европе «становится заложником подрывной политики, проводимой из-за океана».

Minval.az