Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разобраться с расчетами за выполненные белорусскими строителями работы в России и Туркмении.

«Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината (на востоке Туркмении). Я жду решения этого вопроса. Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу», — заявил Лукашенко, передает агентство БелТА.

По его словам, правительство Белоруссии должно без промедления подключиться к решению этих вопросов.

«Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии», — сказал он.

Minval.az