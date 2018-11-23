В Батуми в пятницу прошла акция против попыток представителей бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД), лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили, вернуться к власти в Грузии.

Согласно информации «Интерфакса», акцию, участие в которой приняли несколько тысяч человек, организовали представители оппозиционной партии «Альянс патриотов», которые заявили журналистам, что не допустят возвращения к власти в Грузии «режима Саакашвили».

По словам организаторов акции, они планируют провести масштабную акцию и в Тбилиси 25 ноября.

«Мы все должны понимать, что не можем уступить Грузию «Нацдвижению» и Саакашвили, этим садистам и маньякам», — заявила на акции в центре Батуми одна из лидеров «Альянса патриотов» вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили.

По ее словам, «в 2003-2012 годах в стране были насилие и террор».

И.Инашвили выразила при этом надежду, что парламент Грузии одобрит резолюцию, предложенную «Альянсом патриотов», в которой осуждается «Нацдвижение» и девятилетнее правление этой партии во главе с М.Саакашвили.

В ходе митинга лидеры «Альянса патриотов» также призвали своих сторонников голосовать в ходе второго тура президентских выборов за независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта».

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