Соавтор автобиографической книги о чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов рассказал о звонке президента России Владимира Путина Хабибу после победы над ирландцев Конором Макгрегором.

«Рассказывается ли в книге про звонок Путина? Конечно. Книга заканчивается словами: «мне предстояла дорога домой, на родину». А звонок президента, само собой, есть. Потому что он смотрел бой. Владимир Владимирович сказал следующее: «Мы переживали за тебя, смотрели бой, гордимся тобой, не поддавайся на провокации. Это номер, на который ты можешь позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так. Выше голову. С большим удовольствием ожидаю тебя у себя в гостях».

Это была не просто поддержка президента, это были слова мужика, который говорит, если что, мы тоже здесь», — цитирует Курбанова Sport24.

Minval.az