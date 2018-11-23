Мужчина, задавленный самолетом на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево, во время перелета в Москву устроил две драки. Оказавшиеся с ним в одном самолете пассажиры рейса рассказали подробности.

Во вторник вечером самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Афины, сбил человека на ВПП в Шереметьево. Лайнер благополучно прибыл в пункт назначения, однако его фюзеляж оказался поврежден.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело по статье 263, часть 3 (Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшей смерть человека по неосторожности), сообщил СК.

«Он был явно обкуренный, то ли ломка»

Попавшим под самолет мужчиной оказался Альберт Епремян 1993 года рождения. Выяснилось, что его депортировали из Испании в Армению. Он летел с пересадкой через Москву. По пути из Мадрида пассажир вел себя буйно, рассказала летевшая этим же рейсом заслуженная артистка России Елена Радченко.

«Он был явно обкуренный, то ли ломка, наркоман 100%. Пристально смотрел на моего мужа, потом резко ударил его в челюсть. Я мужу сказала, чтобы не отвечал. Позвала стюардесс на помощь. Сережа не ответил, только спросил „За что?“ Тот ответил: „Выйдешь — узнаешь“. Два раза повторил. Прозвучало как угроза. Мне стало страшно», — рассказала Радченко «360».

По словам актрисы, перед тем, как ударить ее мужа, мужчина избил еще одного пассажира этого самолета.

«Он ударил еще одного человека в очках. Несколько раз. Он тоже не ответил», — сказала она.

По словам женщины, всю оставшуюся дорогу рядом с дебоширом находились две стюардессы и «крупный мужчина», которые успокаивали его.

«Хотел остановить самолет»

После того, как Епремян прибыл в Москву, его отвели в полицию. Затем мужчина намеревался продолжить путешествие. По словам источника в аэропорту, гражданин Армении сбежал на летное поле в момент посадки в автобусы, писал Anews.

Он хотел догнать взлетающий самолет, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, мужчина выскочил из автобуса и бросился бежать — остановить его не успели. Бежал к взлетающему самолету. Складывается ощущение, что он был не в себе и пытался зацепиться за шасси. Вероятно, таким образом он хотел покинуть территорию аэропорта», — рассказал источник в правоохранительных органах.

«Все происходит очень стремительно»

Ранее сообщалось, что экипаж не увидел Епремяна на ВПП. Летчик первого класса Андрей Литвинов объяснил, что, когда самолет взлетает, пилот сосредоточен на другом и мог в темноте не заметить мужчину.

«Фары у самолета светят ярко. Однако, когда самолет на разбеге, пилот сосредоточен на том, чтобы судно следовало заданному направлению. Если что-то появилось сбоку, он действительно мог этого и не заметить. Все происходит быстро. Удар чувствуется, но мельком. Среагировать или затормозить — все зависит от расстояния», — пояснил Литвинов (цитата по«360»).