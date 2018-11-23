Иран и Россия обсудили создание туристического сообщения по Каспийскому морю.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами.

«Одним из предложений, озвученных нами на переговорах с министром транспорта России (Евгением Дитрихом — ред.), было создание морского туристического сообщения, чтобы мы могли перевозить пассажиров по морю между портами Ирана и России», — сообщил он Sputnik Iran.

Министр отметил, что российская сторона приветствовала это предложение.

По его словам, запуск совместного сообщения пассажирских судов на Каспийском море во многом поможет развитию туризма и увеличению турпотока между Ираном и Россией. Он констатировал развитие авиасообщения и рост турпотока между Россией и Ираном, отметив, что иранские туроператоры также заинтересованы в прямых авиарейсах между Тегераном и Сочи.

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