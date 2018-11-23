Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян присвоил армянское гражданство Жирайру Сефиляну. Об этом Пашинян сообщил в своем Facebook 22 ноября.

«Вчера подписал все документы, необходимые для предоставления гражданства Армении Жирайру Сефиляну. Решение вступит в силу после подписания указа президентом Армении», — написал Пашинян.

Он при этом уточнил, что по закону Армении решения о присвоении гражданства не имеют обратной силы. Следовательно, гражданство Сефиляна вступило в силу с этого года.

Сефилян – уроженец Бейрута, участник войны в Карабахе, командовал особым батальоном, занимал разные командные должности после боевых действий. С начала «нулевых» развернул оппозиционную деятельность.

Сейчас — фактический лидер партии «Сасна црер», созданной на базе одноименной вооруженной группы, захватившей в 2016 году полк ППС полиции в Ереване.

Решение Пашиняна вступит в силу с момента подписания президентом Армении соответствующего указа.

Minval.az