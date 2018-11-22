Мосгорсуд 28 ноября заслушает последнее слово Захара Калашова по прозвищу Шакро Молодой, осужденного на девять лет и десять месяцев лишения свободы за вымогательство, передает Business FM.

Также 28 ноября последнее слова скажут Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец и Батыр Бекмурадов. После этого апелляционная коллегия по уголовным делам удалится для вынесения решения по апелляционным жалобам защиты.

В суде второй инстанции адвокаты Калашова и 11 его предполагаемых соучастников просили отменить приговор Никулинского суда столицы и оправдать их подзащитных. Прокуроры просили оставить его в силе, считая законным.

Рассмотрение апелляционных жалоб длится с 26 сентября и заняло уже пять судебных заседаний. 21 ноября защита закончила выступления в прениях, в них выступили двое гособвинителей. После реплик судьи заслушали последнее слово девяти осужденных.

29 марта Никулинский суд Москвы приговорил Захара Калашова к девяти годам и десяти месяцам в колонии строгого режима за вымогательство, а еще 11 фигурантов — на сроки от семи лет и четырех месяцев до девяти лет и четырех месяцев заключения. Правая рука Шакро Молодого Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец получил восемь лет и десять месяцев лишения свободы.

Всего перед судом предстали 14 человек. Им вменялись два эпизода вымогательства (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) в 2015-2016 годах: 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и 10 млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова.

Основной эпизод касается выяснения отношений между юристами Жанны Ким и представителями воров в законе, которые представляли интересы дизайнера Фатимы Мисиковой. Она считала, что Ким недоплатила ей за ремонт ресторана. Разговор на повышенных тонах, который произошел 14 декабря 2015 года, закончился перестрелкой у заведения. В ходе нее два человека погибли, еще несколько были ранены.

Двух фигурантов судили посмертно. Дело погибшего в перестрелке Филиппа Домаскина суд вернул прокурору для уточнения его роли в событиях возле ресторана Elements. Дело же в отношении второго убитого охранника Алексея Китаева прекратили в связи с его смертью.

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