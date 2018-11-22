Теоретически в Ереване могут сделать ставку на двусторонние договоренности с РФ, но…

Эмоции в политике — плохой советчик, и любой профессиональный политик должен уметь «собирать их в кулак». И действовать, ставя во главу угла государственные интересы, а не «обидки». Другое дело, что на практике далеко не всегда получается отличить эмоциональную реакцию от демонстрации «обидок» с вполне трезвым и циничным расчетом.

Вот и в Армении смертельно обижены на своих партнеров по ОДКБ. Казахстан и Беларусь сотрудничают с Азербайджаном и открыто поддерживают Баку, а не Ереван, причем Беларусь так вообще продает Азербайджану оружие, да еще такое серьезное, как «Полонез». Минск даже обсуждает с Баку — какой кошмар! — вопрос избрания генсека ОДКБ. Россия тоже продает Азербайджану оружие и не проявляет готовности «продавить» избрание нового генсека ОДКБ от Армении на тот срок, который не доработал Хачатуров — в лучшем случае исполнять его обязанности будет Семериков.

И вот на этом фоне уже не эксперт-политолог, а советник президента Армении Теван Погосян на встрече с журналистами озвучил крамольную мысль: Армения может принять решение покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности, если это будет в интересах страны. Правда, тут же «включил задний ход» и, заявив, что нахождение в тех или иных международных структурах должно исходить из интересов Армении, добавил: «Нахождение Армении в ОДКБ исходит из интересов нашей страны. Главное преимущество в том, что у нас есть возможность покупать российское оружие по льготным ценам, чего мы пока не можем сделать в рамках двусторонних отношений с Россией». Но, желая того или нет, Теван Погосян подтвердил: дискуссия о возможном выходе Армении из ОДКБ вышла на тот уровень, когда ее уже не получается игнорировать.

Конечно, заманчиво выстроить «логическую цепочку»: в Армении в результате пашиняновской «уличной революции» пришли к власти силы, которые можно назвать и прозападными, и антироссийскими. И здесь уже подумывают о выходе из-под российского влияния и возвращении Армении вожделенной «правосубъектности».

Более того, даже такой серьезный аналитический центр, как разведывательное агентство

Stratfor, то самое «теневое ЦРУ», анализируя намерение США нарастить давление вдоль всего периметра границ России – от Восточной Европы до Южного Кавказа и Центральной Азии, отмечает: «Армения традиционно была одним из самых близких и лояльных союзников России — членом возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза и военного блока Организации Договора о коллективной безопасности — но в последние месяцы после прихода к власти оппозиционного лидера Никола Пашиняна в ходе апрельской бархатной революции между Арменией и Россией возникла политическая напряженность». По мнению Stratfor, «Соединенные Штаты надеются использовать эту напряженность для вбивания клина между Арменией и Россией, что они уже пытались сделать. Об этом свидетельствует визит в Армению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в прошлом месяце, когда он выразил заинтересованность в продаже Армении американского оружия». И хотя эксперты разведывательного агентства отмечают, что «в настоящее время Россия обладает монополией на продажу Армении вооружений, а также держит в маленькой республике пять тысяч военнослужащих», и «Армения в конечном счете вряд ли откажется от стратегического сближения с Россией», но все же выражают надежду, что «политические трения между ними могут дать Соединенным Штатам возможность отколоть ключевого союзника на периферии Москвы».

Наконец, в самой Армении, в особенности в пророссийском лагере, тоже с тревогой говорят о том, что поведение Еревана в ОДКБ может вообще разрушить эту структуру, имеющую ключевое значение для безопасности Армении. Во всяком случае, колумнист ереванского «Спутника» Рубен Гюльмисарян в своей статье под красноречивым заголовком «Армения и ОДКБ — как создать угрозу собственной безопасности из ничего» озвучивает две причины происходящего. «Первая – безответственность и непонимание серьезности момента, приводящая, среди прочих шагов того же рода, к последовательной сдаче позиций в сфере безопасности страны, к дипломатическим провалам, — интригующим тоном указывает он. —Вторая причина – сознательное провоцирование именно такой ситуации. В этом случае проблема тоже выходит из рамок сугубо местного значения, но уже намного дальше, и может повлечь совершенно непредсказуемую форму реакции тех же стран-членов ОДКБ, зато с вполне предсказуемым итогом в виде обрушения этой самой системы безопасности».

И что же — в Ереване действительно готовы «хлопнуть дверью» и выйти из ОДКБ? И вообще выйти из-под российской опеки?

Даже на самый беглый взгляд, ссориться с РФ для Еревана было бы весьма опрометчиво. Тем более сейчас, когда только ленивый не высказался на тот счет, что США ждут от Армении после окончания парламентских выборов «решительных шагов» по урегулированию конфликта в Карабахе и открыто обозначают, что этого самого урегулирования без вывода войск не будет. Поддержка РФ Еревану сегодня более чем необходима. Плюс ко всему есть и такой фактор, как оккупированный Арменией участок границы Азербайджана и Ирана. Он лежит вне правового поля, и даже если США вынудят Армению усилить контроль на собственном участке границы с Ираном в так называемом «мегринском коридоре», на этом оккупированном участке в прямом смысле слова можно будет перетащить через границу даже ракету «Тополь» с ядерной боеголовкой. Для ереванских думающих экспертов это означает лишь одно: сохранение статуса-кво в Карабахе США могут посчитать угрозой по крайней мере для своей «иранской стратегии», И тогда уже алармистские заявления ереванских экспертов в стиле «Баку берет под прицел границу между Ираном и Нагорным Карабахом» получают совсем другое прочтение. И продолжение в виде пугающих вопросов: а что, если в Вашингтоне силовую операцию Азербайджана по освобождению этого самого участка границы с Ираном посчитают весьма выгодным для себя сценарием? Особенно если никаких решительных шагов в Карабахе после выборов в Армении не последует? Ссориться с Москвой как минимум несвоевременно.

Другое дело, что в Ереване вполне могут понадеяться на свои двусторонние отношения с РФ. И рассчитывать, что, «хлопнув дверью» в ОДКБ, останутся таким же любимым форпостом России. Что же до разъяснений Тевана Погосяна, что в таком случае Армения потеряет возможность приобретать российское оружие по льготным ценам, то здесь вообще-то надо напомнить: ПОКУПАТЬ это оружие даже по «специальным ценам для своих» Армении не по силам и не по карману. Его от Москвы Ереван ПОЛУЧАЕТ В ПОДАРОК, по схеме «Россия дает кредит — Армения на этот кредит приобретает оружие — в счет погашения кредита передает России оставшиеся со времен СССР экономические объекты».

Более того, в Ереване даже в те времена, когда у власти находилась РПА, по крайней мере дважды устраивали в ОДКБ этакую «демонстрацию неповиновения». Так, в июне 2010 года в киргизском Оше вспыхнули кровавые столкновения. По самым скромным подсчетам, число погибших приближалось к двум сотням. В структурах ОДКБ рассматривался вопрос отправки туда своих миротворцев. А в Армении тут же поднялась настоящая «информационно-экспертная буря» в стиле «Зачем наши сыновья должны умирать за Киргизию?» О том, что любые обязательства — это «улица с двусторонним движением», не вспомнили.

Следующий показательный случай произошел в мае 2013 года, когда президент Армении Серж Саргсян проигнорировал саммит ОДКБ в том же Кыргызстане. Обсуждать там собирались отправку своих миротворцев на границу с Афганистаном, и от этого разговора Серж Азатович предпочел уклониться. Создав нечаянно еще одно доказательство, что в Армении любят рассуждать об обязательствах других партнеров по ОДКБ по отношению к себе, но о том, что эти обязательства — улица с двусторонним движением, «забывают». Как и о том, что эти обязательства не отменяют уважения к нормам международного права.

И вот на этом фоне уже не исключено, что в «команде Пашиняна» могли задумать и такой хитрый маневр: устроить громкий демарш в ОДКБ, «дорого продать» его на западном направлении, поддержав тускнеющий имидж своей «революции», надежно застраховаться от необходимости реагировать на риски и угрозы в той же Центральной Азии, но при этом сохранить двусторонние отношения с Россией. И по-прежнему получать в подарок «Искандеры», торговаться с РФ о цене на газ и пользоваться всеми остальными преференциями «любимого форпоста». Тем более что есть пример той же Сирии, не входящей в ОДКБ.

Здесь, конечно, логично поинтересоваться: согласится ли на подобный маневр Москва? С учетом всех политических и имиджевых потерь? Тем более что создавать такой прецедент на фоне усиливающихся центробежных тенденций в ОДКБ слишком опасно? И если не согласится, то как будут развиваться события дальше? В РФ посоветуют своему форпосту умерить амбиции, прекратить истерику и слушаться старших? Или попытаются «продавить» ереванские капризы наперекор позициям Минска и Астаны? Но…получится ли, опять-таки на фоне центробежных тенденций в ОДКБ? К сожалению, в РФ пока что не продемонстрировали готовности гладить свой «форпост» против шерстки. А значит, обрушение всей системы ОДКБ вполне может стать реальностью.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az