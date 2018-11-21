Видеть Владимира Путина, одетого по-военному, хотели бы, например, силовики. «Президент — главнокомандующий. Он имеет право носить военную форму. Если он в определенных случаях наденет погоны, все только выиграют от этого», — заявил RTVI источник в Минобороны. До сих пор стилисты Владимира Путина советовали ему самую разнообразную одежду. На официальных мероприятиях он появляется в одежде делового стиля, на военных учениях одевается в армейскую куртку, во время его последнего визита в Псково-Печерский монастырь Путин был в джинсах и белых кроссовках.

Собеседник в военном ведомстве поясняет, что в отличии от гражданской службы, рейтинг армии у населения, не падает, и это надо учитывать в политике. Действительно, рейтинги военных и церкви, согласно опросу ВЦИОМ, удерживают позиции. А ситуация со всеми основными институтами власти и президентом противоположная.

Собеседник в Минобороны считает, армия — это главная структура, которая в современной России является «источником государственности». Он отметил, что у такого мнения есть сторонники в различных органах власти. По словам источника, форма для госслужбы — это еще и процесс импортозамещения, потому что российские швейники будут обшивать чиновников, отказавшихся от дорогих итальянских костюмов.

В окружении Сергея Шойгу традиционно поддерживают идеи расширения армейских порядков на все общество. И в условиях падения рейтингов власти продвижение этой темы может получить реальное воплощение.

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