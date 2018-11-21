И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян недоволен качеством питания солдат в Вооруженных силах Армении, об этом Никол Пашинян заявил вчера на пресс-конференции.

«Я недоволен питанием, каждый раз, когда я посещал позиции, просил, чтобы мне принесли попробовать еду, и говорил – это ужасно. Мы серьезно занимались, занимаемся и будем заниматься этой проблемой, но нужно понять, что этот вопрос нельзя решить за один день», — сказал он.

И.о. премьер-министра также отметил, что для него самым большим шоком стали звонки сына из армии в оккупированном Карабахе с просьбой прислать то или это.

«Это плохой сигнал», — сказал Никол Пашинян.

Minval.az