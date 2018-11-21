«В ОДКБ кризиса нет. ОДКБ очень мягкая организация, которая не ставит жестких ограничений в отношении своих участников. Армения решила диктовать свои условия ОДКБ, это не удастся, и я не вижу в этом никакого кризиса. Но вижу кризис в системе управления Армении, да, но это не кризис ОДКБ».

Об этом заявил в интервью ереванским СМИ действительный государственный советник РФ I класса, главный редактор прокремлевского информационного агентства Regnum, бывший кремлевский сотрудник Модест Колеров .

На замечание о том, что армянская сторона заявляет, что продолжит настаивать на своей позиции, Колеров ответил: «Сказанные Пашиняном слова ничего не значат, поскольку решения принимаются консенсусом и то, что он угрожал потребовать отчета у Лукашенко и Назарбаева, ему не поможет».

Говоря о предстоящих парламентских выборах, в частности, участии в них антироссийской силы «Сасна црер», Модест Колеров заявил:

«После того как власти амнистировали представителей «Сасна црер», сняли с них ответственность за организованный два года назад террористический акт, они становятся радикальной политической партией. Отмечу, что этот радикализм у них больше, чем у Никола Пашиняна. В вопросе радикализма Пашинян постепенно начнет «проигрывать» «Сасна црер» и со временем он все больше и больше будет уступать этой силе, поскольку позиция, которую он проявил к ним, демонстрирует, что Пашинян фактически и в идеологическом плане не может победить эту силу. «Сасна црер» начнут повышать свой авторитет за счет Пашиняна».

Minval.az