Структуры бизнесмена Евгения Пригожина, которого США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, стремятся «распространить российское влияние» на африканский континент, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников. Два собеседника агентства утверждают, что связанные с Пригожиным структуры предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности.

Как пишет агентство, деятельность Пригожина может охватывать уже десять стран, с которыми сотрудничают российские военные. Это Центральноафриканская Республика (ЦАР), Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик и Зимбабве.

По словам одного из источников, политтехнологи Пригожина участвовали в избирательной кампании нынешнего президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Теперь, по данным собеседников Bloomberg, Пригожин стремится расширить свое влияние на граничащую с ЦАР ДРК, богатую полезными ископаемыми. В декабре в этой стране пройдут выборы президента. Как рассказал агентству неназванный западный чиновник, в преддверии выборов действующий президент ДРК Джозеф Кабила начал переговоры с Россией о поставках оружия и предоставлении военной помощи. В посольстве ДРК в Москве Bloomberg заявили, что Россия еще не поставляла оружие в страну, а также опровергли сообщения о якобы активном участии россиян в подготовке к выборам.

Как утверждает Bloomberg, интересы Пригожина также охватывают Мадагаскар – государство с крупными залежами никеля, кобальта и урана и крупнейшего в мире производителя ванили. По данным агентства, в этой стране работают российские политические консультанты. По словам западного чиновника, ему также известно о присутствии россиян в Гвинее, которая является крупнейшим поставщиков бокситов для российского производителя алюминия UC Rusal.

Пригожин не ответил на запросы Bloomberg о комментарии, направленные в его компанию «Конкорд кейтеринг». Официальные лица в указанных странах не стали комментировать информацию.

Евгений Пригожин – владелец компании «Конкорд», которой принадлежат рестораны и компания кейтерингового обслуживания «Конкорд-кейтеринг», напоминают «Ведомости». Эта компания и ее структуры много раз кормили гостей на главных приемах в Кремле, в том числе на инаугурации президента России. Пригожин лично обслуживал обеды и ужины Владимира Путина с мировыми лидерами в Москве и Санкт-Петербурге. Путин в марте в интервью NBC News на вопрос о Пригожине заявил, что знает «такого человека», но не стал бы считать его одним из своих друзей.

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