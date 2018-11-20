Армения не планирует молчать по вопросам, касающимся национальных интересов страны, сказал на пресс-конференции во вторник и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию вокруг должности генсека ОДКБ.

«Если не будет консенсуса мы продолжим работу по его достижению, потому что в ОДКБ решения принимаются на основе консенсуса», — цитирует его Sputnik.

По его словам, реакция с армянской стороны на заявление пресс-секретаря МИД было. Сам он уже высказался по этому поводу.

«В этом вопросе мой собеседник – президент Беларуси, от которого я на данный момент не получил никакого отклика», — отметил Пашинян.

По его словам, все сказанное им ранее остается в силе. Пашинян потребует объяснений у Лукашенко относительно произошедшего и ряда других процессов. В прошлом это происходило, и эта практика продолжится.

Minval.az