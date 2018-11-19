Российская газета «КоммерсантЪ» опубликовала статью об армяно-белорусских разногласиях вокруг должности генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой отмечается, что вопрос о его назначении превратился в зрелищный поединок.

Автор статьи Владимир Соловьев пишет, что декабрьскому саммиту ОДКБ в Петербурге, на котором будет обсуждаться вопрос о назначении генсека, гарантировано будет приковано повышенное внимание, а букмекерским конторам впору принимать ставки на исход поединка между «опытным панчером» Александром Лукашенко и Николом Пашиняном.

«Пост генсека ОДКБ — должность во многом техническая, поскольку все принципиальные вопросы в организации решаются лидерами государств «шестерки». Но в политике, особенно в международной, мелочей не бывает, а символы и пиар часто значат больше, чем реальность. Нынешнее обострение борьбы внутри ОДКБ как раз такой случай.

У не привыкшего уступать Александра Лукашенко своя логика. Во-первых, у него уже готов собственный кандидат — глава Совбеза Белоруссии Станислав Зась. Во-вторых, и это ясно следует из жесткого заявления белорусского МИДа, проиграть такому сопернику, как Никол Пашинян, Александр Лукашенко считает для себя унизительным. За почти четверть века президентства он в Белоруссии все устроил так, чтобы политики вроде Никола Пашиняна не имели шансов получить власть, тем более с помощью улицы.

Белорусский лидер давно в высшей лиге и привык сам устанавливать правила игры. То же самое можно сказать о его российском, казахстанском и таджикском коллегах. Армянский премьер для них чужак: он не создал сакральной властной вертикали, не имеет опыта аппаратной борьбы и удержания власти, пока даже не выиграл ни одних выборов, а если выиграет, надо еще посмотреть, что у него там будет за процент. При этом Никол Пашинян постоянно рассуждает о демократии, борьбе с коррупцией, честном волеизъявлении, воле народа и все еще выступает на уличных митингах. Такой не может не настораживать. В клубе под названием ОДКБ он воспринимается если не как противник, то точно не как союзник. Кроме того, один раз он уже всех их подвел, затеяв всю эту историю со сменой генсека: уголовное дело в отношении Юрия Хачатурова было воспринято ими как серьезный удар по имиджу всей организации.

У Никола Пашиняна, который сейчас находится в статусе и. о. премьера, собственный интерес. Ему хотелось бы 6 декабря увезти в Ереван из Санкт-Петербурга титул генсека, поскольку уже 9 декабря в Армении пройдут парламентские выборы. Победа (в ней мало кто сомневается) избавит Никола Пашиняна от приставки и. о. и позволит получить реальную власть. Но если 6 декабря должность генсека достанется Белоруссии, оппоненты Никола Пашиняна постараются воспользоваться этим промахом перед днем голосования, а потом еще долго будут ему об этом напоминать.

Уступи он раньше, и все бы уже давно забыли об этом сюжете. Но он пошел на принцип и сделал так, что тема ОДКБ стала одной из основных не только внутри Армении. Уступка теперь будет выглядеть слабостью: прогнули, дескать. Слабость среди партнеров Никола Пашиняна по ОДКБ не в почете, и слабый для них своим точно не станет.

Поэтому в Петербурге Николу Пашиняну нужен успех. В крайнем случае ничья, как недавно в Астане. Последний сценарий весьма вероятен. В этом случае нынешний и. о. генсека ОДКБ — представитель России Валерий Семериков может задержаться в этой должности на ближайшие полтора года. К тому времени все обиды забудутся и должность сможет спокойно занять кандидат Александра Лукашенко. Это, впрочем, не снижает интереса к санкт-петербургской встрече лидеров Армении и Белоруссии», — говорится в статье.

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