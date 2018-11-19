Критики газеты Times назвали детский российский мультсериал «Маша и медведь» инструментом «мягкой пропаганды» Кремля.

У англоязычной версии мультика в YouTube больше 4,18 млн подписчиков, а на других языках он собирает около 40 млрд просмотров на 13 разных каналах.

Критик Энтони Глис из Букингемского университета отмечает, что Маша в мультике злая и «довольно противная», но при этом и отважная. Прослеживается сходство с российским президентом Владимиром Путиным: «Она слишком много на себя берет».

Профессор школы коммуникации университета Таллина Приит Хыбемяги считает, что медведь символизирует Россию и должен создать положительный образ у европейских детей, а мультик в целом может угрожать национальной безопасности Эстонии.

В компании-производителе мультика Animaccord на обвинения ответили, что это независимый от государства проект и они никогда не получали государственное финансирование.

Minval.az