Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев призвали закрыть в Дагестане ночные клубы после убийства бойца Росгвардии в Махачкале.

«Полностью поддерживаю. Вопрос к моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?» – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram и опубликовал ролик дагестанского блогера, который призывает владельцев ночных клубов закрыть их.

Напомним, что инцидент произошел в ночном клубе в воскресенье. Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку.

Minval.az