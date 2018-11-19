18 ноября в Киеве полиция задержала помощника арестованного внефракционного народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийка. Об этом сообщает «Громадське».

Во время задержания произошли столкновения полиции с активистами, которые пытались отбить Мосийка. На помощь пришли около 20 бойцов спецназа.

Сестра Савченко Вера сообщила, что Мосийка правоохранители ударили по голове еще до задержания. По ее словам, само задержание произошло, когда помощник возвращался с акции в поддержку Надежды Савченко, которая проходит каждое воскресенье на Михайловской площади.

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