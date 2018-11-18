Армянская Апостольская Церковь – сторонница каноничности и не может приветствовать шаги по разделению церкви. Как передает РИА Новости, так заявил журналистам в субботу в Новосибирске Католикос Всех Армян Гарегин II.

«Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности и в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви Христовой», — сказал католикос, отвечая на вопрос, сможет ли при каких-либо условиях Армянская апостольская церковь признать «объединительный» собор в Украине.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура в Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, его должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей в Украине, который может состояться 22 ноября. При этом «каноническая», с точки зрения РПЦ, Украинская Православная Церковь заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии «неканонической» церкви в Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей «канонической» территории РПЦ.

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