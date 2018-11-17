По итогам саммита ОДКБ есть два похода к назначению нового генсека: по принципу ротации или вновь от Армении, но многие члены организации сомневаются в эффективности второго варианта, заявил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

«По итогам состоявшегося обсуждения глав государств-членов ОДКБ в Астане 8 ноября есть несколько подходов, включая задействование предусмотренного решением СКБ принципа ротации по русскому алфавиту (в этом случае следующая – Республика Беларусь). Именно об этом принципе говорил президент Казахстана, подводя итоги обсуждения в Астане. Другая позиция (Армения) – назначить на оставшееся до конца трехлетнего периода время ее представителя: вызывает у многих стран вопросы эффективности такого шага», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте организации.

Minval.az