Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что собирается потребовать объяснений у президентов Беларуси — Александра Лукашенко и Казахстана — Нурсултана Назарбаева относительно их заявлений по генсеку ОДКБ.

Ранее Лукашенко обсудил с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым саммит ОДКБ в Астане. А президент Казахстана заявил журналистам, что Армения хочет оставить при себе пост генсека, однако, как считает Назарбаев, за год новый генсек (если он будет от Армении) не успеет даже объехать все страны.

«Я, несомненно, потребую объяснений от президента Белоруссии и не только. С заявлениями, противоречащими нашим договоренностям, также выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который после заседания, проходящего за закрытыми дверями, заявил о грядущем назначении представителя Беларуси новым генсеком ОДКБ», — сказал Пашинян, которого цитируют СМИ Армении.

«Никто не имеет право выступать с такими заявлениями, потому что в ОДКБ решения принимаются по принципу консенсуса, а мы уже заявили о своей позиции по этому вопросу. «, — подчеркнул Пашинян.

Minval.az