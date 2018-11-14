Французский «ПСЖ» может быть отстранен от участия в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».
По информации издания L’Equipe, это может произойти из-за того, что парижский клуб нарушил правила финансового фэйр-плэй.
После того, как Football Leaks опубликовал данные о завышенных спонсорских выплатах, Союз европейских футбольных ассоциаций(УЕФА) вновь начнет рассматривать вопрос с тратами «ПСЖ».
Также организация внимательно проверит все детали контрактов нападающего Неймара и форварда Килиана Мбаппе.