«В боях за территориальную целостность Азербайджана пали 24 тысячи человек. Они продали дома, машины и, купив охотничьи ружья, автоматы, стали шехидами, сражаясь против армян. Если осуществить единовременные выплаты в размере 11 тысяч манатов на каждого шехида, то это составит сумму в 264 миллиона манатов».

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2019 год заявил депутат Фазаил Агамалы.

«Мы знаем об определенных проблемах и ограничениях в государственном бюджете. Надо выставить на продажу лондонскую недвижимость находящегося в настоящее время под арестом бывшего председателя Правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, недвижимость и коллекции машин бывшего министра налогов Фазиля Мамедова, бывшего председателя Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками Руфата Асланлы и вырученные деньги отдать наследникам шехидов, павших во имя родины. Потому что это деньги народа, государства. Об этом необходимо задуматься», — цитирует его Репорт.

Minval.az