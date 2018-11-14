Ждать ли очередных провокаций на линии фронта?

Чем ближе назначенные на 9 декабря досрочные парламентские выборы в Армении, тем заметнее, что фокус внимания СМИ смещается от Никола Пашиняна и его сторонников к другим участникам гонки. Представители определенной части медиа-спектра, в силу политических симпатий, открыто болеют за РПА и самым внимательным образом рассказывают о предвыборной кампании «республиканцев». Но за «пальму первенства» внимания журналистов весьма успешно «конкурирует» с ними партия «Сасна црер», созданная вышедшими из тюрьмы по амнистии террористами — теми самыми, которые летом 2016 года захватили в Ереване полицейскую базу и удерживали там заложников — в лучших, вернее, худших традициях политического террора семидесятых-восьмидесятых годов.

Теперь боевики наслаждаются свободой и строят большие политические планы. Уже объявлено, что новоявленная партия будет «общеармянской», то есть откроет свои офисы и за рубежом, для «окучивания», так сказать, еще и армянской диаспоры. Превратятся ли эти офисы в легальную «крышу» для армянского террора — вопрос, который должен был бы заинтересовать правоохранительные органы многих стран, в том числе и тех, где уже успели «отметиться» активисты новоявленной партии. А среди них, напомним, есть персоны, уже отсидевшие длительные сроки за террор в европейских тюрьмах и участники гражданской войны в Ливане.

Впрочем, пока в «Сасна Црер» на первый план выдвигают не профессиональных боевиков типа Жирайра Сефиляна или Алека Енигомшяна, а представителей «болтающего класса».

Избирательный список партии возглавил ее нынешний споксмен Варужан Аветисян, а вторым номером в списке значится известный политолог Степан Григорян, который уверен, что и он сам, и «Сасна црер» многое могут сделать в новом парламенте, а новоявленная партия «Сасна црер» может стать серьезным противовесом возглавляемой Николом Пашиняном силе — «Гражданскому договору». «В Национальном собрании должен быть другой очень сильный полюс, сильный противовес именно Николу Пашиняну. Когда тебе есть что сказать, ты сотрудничаешь с правительством, ты делаешь замечание, когда правительство совершает ошибку», — цитирует Григоряна радио «Анрапетутюн». Еще один политолог, Ара Папян, заявил: «Я буду поддерживать партию «Сасна цреру, но к сожалению, не могу выдвигаться и быть депутатом, поскольку имею двойное гражданство – Республики Армения и Канады».

А тем временем террористы разворачивают собственную предвыборную кампанию. И для начала озвучивают намерение провести еще и «учредительный съезд» своей партии на захваченных азербайджанских землях — в Карабахе. По сообщению «Первого информационного», «17 ноября общеармянская партия «Сасна Црер» организовывает большое автошествие в «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) – для участия в учредительном съезде создаваемой в Арцахе партии «Сасна Црер». Участники автошествия кроме присутствия на съезде, на протяжении нескольких дней будут объезжать города и села «Арцаха», проведут встречи с местными жителями».

Только вот…нечто подобное в новейшей истории уже было — в 2015 году. Тогда нынешний неформальный лидер «Сасна црер» Жирайр Сефилян возглавлял в Армении оппозиционную структуру под названием «Учредительный парламент», находившуюся в жесткой оппозиции Сержу Саргсяну. В 2015 году Сефилян объявил о новой инициативе: «Столетие без режима» (имелась в виду столетняя годовщина «геноцида армян»). 24 апреля, когда в Ереван должны были съехаться иностранные гости, планировалось начать массовые народные выступления. А 31 января в качестве подготовки Жирайр Сефилян со товарищи, включая будущего вожака захвативших полицейскую базу террористов Павлика Манукяна, нынешнего «первого номера» в списке партии Варужана Аветисяна, Алека Енигомшяна, отсидевшего срок в швейцарской тюрьме за террор, и т.д. устроил автошествие в Карабах. Но уже на въезде в Лачин участников автошествия встретили полиция и спецназ и банально поколотили. Как потом жаловалась армянским СМИ соучредитель фонда «Право и содействие» Сюзан Симонян, «там стояло довольно много людей в гражданской одежде, они перекрыли дорогу. Сверху над нашими головами находились автоматчики в масках и снайперы». Не то чтобы Бако Саакяна так уж возмутили методы, которыми действовали Сефилян и его друзья — просто они были противниками действующей на тот момент власти. А значит, рассудил Саакян, в его «вотчине» им делать нечего.

И теперь, когда в «Сасна црер» анонсировали новый автопробег, «Первый информационый» решил поинтересоваться у Давида Бабаяна, который бойко именует себя «пресс-секретарем президента Нагорного Карабаха»: а как встретят участников автопробега на сей раз?

А вот ответ Бабаяна оказался примечательным. По его словам, все должно происходить в рамках закона, и это действует равно для всех – независимо от того, кто и какую позицию занимает, какие имеет заслуги и так далее. «Я считаю, что все будет проходить в рамках закона, и здесь иного варианта попросту нет», – добавил он. А когда журналисты поинтересовались, почему в 2015 году проведению автошествия воспрепятствовали, тут же выдал официальную версию: «В то время были проблему немного иного рода. Если все происходит в рамках закона, если все будет сделано так, чтобы ситуация никоим образом не дестабилизировалась, естественно – не должно быть никаких провокаций, и именно в этом духе и должен протекать процесс».

Здесь бы, конечно, напомнить господину Бабаяну: единственное, что может произойти на оккупированных землях в рамках закона — это вывод оттуда армянских войск. Или военная операция азербайджанской армии по зачистке этих территорий. Во всех остальных случаях можно говорить только об интересах и поведении различных группировок по ту сторону линии фронта, но не о законе.

А вот эти интересы весьма запутаны и далеко не однозначны. Степан Григорян может, конечно, рассуждать о «Сасна Црер» как о «противовесе» пашиняновскому «Гражданскому договору», но этих боевиков воспринимали и воспринимают прежде всего как неофициальный антикарабахский «боевой отряд». И их объявленный визит в Ханкенди — это как минимум повод задуматься: а что действительно понадобилось «Сасна Црер» и тем, кто за ними стоит, на захваченных азербайджанских землях? И не является ли их визит частью сценария по срыву «душанбинского» не перемирия даже, а паузы на линии фронта? На то, что подобный сценарий в Армении существует, указывает слишком много реалий, и прежде всего очередные «широкомасштабные наступательные учения» в оккупированном Карабахе. Не говоря о том, что подобный сценарий — в интересах слишком многих политических группировок. Он может быть нужен и сторонникам Пашиняна, которые понимают, что вслед за паузой наступят выборы, после которых от Пашиняна ждут решительных шагов в урегулировании, на них не хватает ни решимости, ни политической поддержки, и в такой ситуации можно ждать попыток «перевернуть доску». Нечто подобное могут планировать его политические противники, прежде всего из «карабахского лагеря», которые активно разыгрывают против нынешнего и.о. премьера «карабахскую карту», начиная от интервью и апокалиптических заявлений в стиле «вы разрушаете все, что было создано за последние 10 лет» и заканчивая «сливом» в прессу отрывка из романа Никола Пашиняна, где он — какой кошмар! — говорит об идее возврата территорий Азербайджану.

Наконец, есть и еще одна сторона вопроса. Конечно, в Ханкенди не могут не учитывать, что у власти в Армении — уже не их карабахские «земляки». Но несколько месяцев назад в Ханкенди уже вспыхнули уличные протесты по ереванскому сценарию. Ситуацию тогда удалось погасить с большим трудом и ценой отставки нескольких местных «силовиков». Но тем не менее реалии остались: Пашинян и команда хотят видеть на командных высотах в Ханкенди вовсе не их, а своих ставленников. И вполне возможно, что попытаются нейтрализовать возможную внутриполитическую угрозу из Карабаха еще накануне выборов. «Сасна црер» для этого — инструмент вполне подходящий. Так что нового «горячего сценария» на оккупированных азербайджанских землях не стоит исключать.

Но тогда вступает в действие уже другой, куда более важный фактор. Речь, напомним в который уже раз, идет о международно признанной территории Азербайджана. Где проживают люди, являющиеся, с точки зрения закона, азербайджанскими гражданами. И в случае массовых столкновений, беспорядков и «внутреннего кровопролития» в оккупированном Карабахе у Азербайджана есть все законные основания вмешаться в ситуацию и навести, наконец, порядок на этих землях. Где процесс, который Бабаян и ему подобные пытаются представить как «политику», окончательно съехал на уровень бандитских «разборок» и уличных боев без правил.

Нурани, политической обозреватель

Minval.az