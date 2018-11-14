Выходец из Азербайджана Аркадий Померанец избран мэром израильского города Маалот-Таршиха, передает 9tv.co.il.

В Израиле завершился второй тур муниципальных выборов. Репатриировавшийся в Израиль из Азербайджана Аркадий Померанец разгромил во втором туре Шломо Бухбута, руководившего Маалотом на протяжении последних 42 лет: 64,47 процента против 35,55 процентов (после подсчета 97 процентов голосов избирателей).

Аркадий Померанец родился и окончил школу в Баку. В интервью Stmegi новоизбранный мэр отмечал, что надеется привезти в Баку детей — показать им, откуда его «корни». Также Аркадий Померанец отметил, что с удовольствием бы посетил Азербайджан после избрания мэром, чтобы обсудить возможности налаживания отношений на муниципальном уровне.

Minval.az