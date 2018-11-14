Полузащитник «Баварии» Франк Рибери попал в неприятную историю после матча с дортмундской «Боруссией» (2:3).

По информации Bild, Рибери дал пощечину журналисту beIN Sports Патрику Гийю после того, как тот сделал критическое замечание по поводу его игры.

Гийю отметил, что Рибери частично несет ответственность за два пропущенных гола. В ответ игрок оскорбил его, ударил и оттолкнул, после чего ушел.

Рибери сразу дал знать о произошедшем руководству «Баварии».

«Рибери проинформировал нас, что у него был спор с его соотечественником Патриком Гийю, которого он знает много лет.

В ближайшее время мы назначим личную встречу, чтобы узнать, как решить эту проблему. Мистер Гийю уже дал нам знать, что это также и в его интересах», — заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Minval.az