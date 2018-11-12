Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании прошедшего сезона. Заслуженную награду аргентинец получил сегодня.

В прошлом сезоне Месси забил 34 гола в 26 матчах и выиграл Ла Лигу вместе с «Барселоной. На церемонии вручения аргентинский нападающий отметил повышение уровня конкуренции в Примере.

— Хорошо, что Ла Лига в этом сезоне более конкурентоспособна, чем когда-либо. Ничто не даётся легко, кто угодно может выигрывать. И я бы хотел, чтобы так продолжалось как можно дольше. Голы? Я всегда считал, что их важность главнее, чем их красота, — заявил Месси, которого цитирует «Лайф».

Месси знает, о чём говорит. Накануне его «Барселона» в ярком матче проиграла «Бетису» со счётом 3:4, но сохранила лидерство в чемпионате. Однако в целом ситуация в верхней части турнирной таблицы остаётся плотной. Даже мадридский «Реал», забуксовавший в начале сезона, сейчас всего в четырёх баллах от каталонцев.

На счету самого Месси девять голов и пять результативных передач в десяти матчах в этом сезоне.

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