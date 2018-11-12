Психопатия имеет множество преломлений. Радикальное упрямство есть классический признак этого серьезного синдрома. Мешая адекватно воспринимать действительность, свое место в реалиях, оно нередко приводит к краху надежд на преодоление аномалии.

Фортель официального Еревана на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который и в самом деле выдался кризисным ввиду несговорчивости Никола Пашиняна, и не на шутку обескуражил всех. После Астаны предметом интереса становится продолжение заданного армянской верхушкой искривленного сюжета.

Несмотря на характерное чудотворчество, легко перетекающее в социопатию (с характерным для нее острым несоответствием общепринятым нормам), вопрос нового главы ОБДК обязательно разрешится. Однако Ереван в своем демарше против мнения большинства только подтвердил свой классический образ неудачника, который мешает остальным быть на волне рационализма.

После скандала армяне замазывают грехи и сеют ложь, отвечая рациональности лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева клеветой. Вся его вина в том, что указал на действительное положение вещей, дав армянским политикам знать, как нельзя саботировать решение безотлагательных вопросов.

Пассив Еревана пополнился штрафными балами, и экспертное сообщество вместе со СМИ уже отыгрываются на культивации злобы. О том, как они умеют метать громы и молнии на пустом месте, общеизвестно.

Нет смысла дублировать уничижительные выражения и обвинения в адрес казахстанского и других лидеров. Злопыхательство, как следствие пораженчества, никогда не вызывает ни понимания, ни сочувствия. Оно далеко от разума, и только отзывается чувством сожаления и отвращения.

Пашиняну указали на свое место, чтобы не мельтешил и не блокировал работу коллективного органа. В ответ он истошно завопил «о праве суверенной Армении» иметь свою позицию и отстаивать ее вопреки голосу трезвости. Под волну армянской критики подпали многие лидеры, и даже ОДКБ, как «несовершенное и нецивилизованное объединение».

Назарбаева в Армении обвиняют чуть ли не в причастности к криминально-олигархическим кругам, дескать, не тех он защищает и этим рубит правду. Чья бы корова мычала…

Если верить правдорубам, «авторитету ОДКБ вредит Назарбаев», а не состоявшиеся криминальные авторитеты, которых Ереван все время делегировал в международные структуры для подкрепления собственного псевдо-имиджа дееспособного звена. Оказывается, «уродуют и искажают военно-политическую структуру не хачатуровы с саргсянами, выдавленные своими же согражданами из-за теневых дел, а политики высокого уровня с позитивным имиджем.

Подверженные мании величия, а это еще один из признаков психопатии, обвиняют казахстанского лидера в «заговоре против Армении». Надо полагать, подозрения выстроены на гипотезе сращения интересов ведущих государств ОДКБ с Азербайджаном. Армянам всюду мерещится азербайджанский след. С апреля 2016 года, как Ереван удостоился поучительного урока от Баку, тянется шлейф обид на Россию, Казахстан, Беларусь, мол, они подставили плечо Азербайджану в провале сепаратистской защиты в оккупированном Карабахе.

Негодуют в Армении в связи с «грязными интригами вокруг кандидатуры нового генсека ОДКБ взамен отозванного Хачатурова». Огульно обрушивая волну критики на прагматичных политиков, «обвинители» объявляют войну всем без разбору.

Немало желчи, язвительных высказываний перепало и лидеру Беларуси Александру Лукашенко. Ему предъявляются претензии из-за усилий по продвижению на заветный пост генсека ОДКБ своего представителя. И снова бездоказательно выстраивается линия о поддержке Назарбаевым и Лукашенко позиции официального Баку, который, как видится, мешает Еревану своим прагматизмом и адекватностью.

Пока все изображают подавленное состояние ввиду астанинского провала, тихо слышится голос оптимистов. Серьезный срыв это бальзам на душу для ратующих за смену вектора в сторону НАТО и Евросоюза. Вот почему на фоне позорного скандала, спровоцированного самим же Ереваном, разворачивается цыганская пиар кампания в пользу демократических реформ.

Как ни странно, холостые, ничего не значащие и не осязаемые «завоевания пашиняновской революции» все еще громыхают, как пустой казан. Движение площади только и делает, что дублирует функцию виртуального вечного двигателя, вырабатывающего не пригодную для полезного действия пену.

А губерния строчит, мол, «демократические перемены пугают белорусов и казахов, на которых оказывает благотворное воздействие опыт демократизации армян». Однако не мешает разобраться, к чему полезному привел этот опыт. Пока только усугубляются безнадега, беспросветная нищета, и пышным цветом бьет отсутствие надежд на возрождение.

Армяне не умеют скрывать обид, зато наловчились выводить из них разрушительный потенциал, чего сторонится здоровое большинство. Какой резон превращать в оружие ненависть и при этом выставлять виновниками собственных бед всех, кто призывает к благоразумию?

Поиск ответа на вопрос труден, а может и вовсе отсутствует на фоне вековой увлеченности «древней нации» самообольщением. В одном можно не сомневаться – армяне не желают говорить на языке разума, предпочитая ему язык недовольств и претензий. Не потому ли им трудно угодить? И не отсюда ли растут ноги психопатии, превратившей ископаемых в изгоев сообщества?

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az