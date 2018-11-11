В последние 30 лет мужчины стали умирать от рака кожи чаще, в то время как у женщин количество смертей в разных странах осталось на прежнем уровне или снизилось, выяснили исследователи Траста Национальной службы здоровья Великобритании. Об этом, как пишет «Газета.ру», они рассказали на конференции Национального исследовательского института рака США в Глазго.

Исследователи собрали данные о смертях от рака кожи в 33 странах Европы, Северной Америки и Австралии. Оказалось, что за последние 30 лет количество смертей выросло, однако только за счет мужчин. Если женщины умирали от рака кожи столько же или даже реже, чем раньше, то мужская смертность в большинстве стран выросла в несколько раз.

Лидерами по мужской смертности оказалась Австралия — там на 100 тыс. мужчин приходилось 5,72 смерти от рака кожи, в то время как на 100 тыс. женщин всего 2,53 смерти. Также высокими показателями отличились Словения, Словакия и Хорватия. Реже всего мужчины умирали от рака кожи в Японии — 0,24 смертей на 100 тыс. мужчин при 0,18 смертей на 100 тыс. женщин.

Наибольший рост мужской смертности был отмечен в Португалии — там она с 1985 по 2015 год поднялась на 192,4%. В Греции и Ирландии смертность выросла на 121% и 115,5% соответственно. Единственной страной, где мужская смертность снизилась, стала Чехия — там она на протяжении 30 лет снижалась примерно на 0,7% в год. В трех странах — Португалии, Греции и Испании — возросла также и женская смертность. Больше всего женская смертность снизилась в Израиле и Чехии — на 23,4% и 15,5%.

Причина таких изменений пока не ясна, отмечают исследователи. Сейчас они изучают биологические различия между мужчинами и женщинами, чтобы обосновать рост мужской смертности. Они подчеркивают, что проведенное ими исследование дало лишь общее представление о ситуации и для понимания деталей необходима более глубокая работа.

Minval.az